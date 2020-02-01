بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم 1/2/2020 بدوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار متابعي الكرة الافريقية إلى مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم ، عندما يحل الأهلي المصري ضيفاً على الهلال السوداني مساء اليوم السبت 1-2-2020 على ملعب الهلال، ضمن أهم مباريات اليوم في منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ويستهدف المارد الأحمر من هذا اللقاء إلى الخروج بنتيجة الفوز لمواصلة تقدمه نحو الأدوار التالية من البطولة.

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم عبر قناة bein sports HD1 ، بصوت المعلق حفيظ دراجي.





بث مباشر مباراة الأهلي والهلال السوداني

وسيكون موعد مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر اليوم ضد الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 1

فبراير 2020، في تمام تمام الساعة 9:00 بتوقيت مصر والسودان، 10:00 بتوقيت السعودية ، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

يدخل الأهلي مباراة الهلال السوداني بث مباشر اليوم، باحثاً على حسم تأهله لدور الستة عشر من المسابقة القارية ويلزمه فقط نتيجة الفوز أو التعادل، لأن السقوط أو التعثر في مباراة الليلة سوف تكفله الخروج من البطولة، وذلك في حال تغلب النجم الساحلي او تعادل أمام بلاتينيوم.

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قبل بداية مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر بي ان سبورت، وتعد مباراة اليوم بالنسبة للأهلي مهمة جداً، من أجل الاستمرار في المنافسة على

لقب بطولة دوري أبطال افريقيا، الغائب عن خزائن الفريق منذ سبع سنوات.

في المقابل، يأمل فريق الهلال السوداني هو الآخر تأمين بطاقة العبور نحو دور الثمانية من دوري الأبطال، ولن يكون أمام الهلال إلا أن يحقق الفوز في هذه المباراة، ليواصل مشواره في المسابقة.

ويترأس الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يأتي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بنفس الرصيد “تسع نقاط”، فيما يقع بلاتينيوم الزيمبابوي في الأخير بنقطة واحدة.

تشكيلة الأهلي المصري

حراسة المرمى/ محمد الشناوي

خط الدفاع/ محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر ابراهيم – علي معلول

خط الوسط/ عمرو السولية – ديانج – أفشة –حسين الشحات – محمود كهربا

الهجوم/ جونيور أجايي.

تشكيلة الهلال السوداني

حراسة المرمى/ جمال سالم

الدفاع/ السمؤال ميرغني – عمار الدمازين – أطهر الطاهر – عبداللطيف بوي

الوسط/ نصر الدين الشغيل – أبو عاقلة عبدالله – بشة الصغير – سليم محمد – وليد الشغلة

الهجوم/ عماد محسن