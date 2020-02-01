أهداف مباراة الرجاء وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

فاز الرجاء المغربي على ضيفه فيتا كلوب بهدف نظيف سجله بدر بانون في الدقيقة الثالثة من ضربة رأسية رائعة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 1-2-2020، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ورفع الرجاء رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فيتا كلوب عند أربع نقاط في المركز الرابع الأخير.

وتوقف رصيد الترجي بعد خسارته اليوم امام الشبيبة عند 11 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقاً على الرجاء المغربي في المواجهات المباشرة حيث فاز في مجموع المباراتين 4-2، فيما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن الترجي والرجاء كانا ضمنا التأهل لدور الثمانية قبل بداية مباريات هذه الجولة.