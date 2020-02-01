أهداف مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

حسم فريق ريال مدريد مباراة ديربي العاصمة لصالحه وفاز على ضيفه أتليتكو مدريد 1 /صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت 1-2-2020، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني “لا ليجا”.

ويدين النادي الملكي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 56.

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وفك الفرنسي كريم بنزيمة لوغريتمات المباراة أخيرا وسجل هدف السبق للريال في الدقيقة 56 بعد تمريرة رائعة من مواطنه فيرلاند ميندي أمام المرمى مباشرة قابلها بنزيمة بتسديدة من لمسة واحدة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

وعزز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 49 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة صاحب المركز الثاني قبل مباراته أمام ضيفه ليفانتي غدا الأحد، في الوقت الذي توقف فيه رصيد اتلتيكو عند 36 نقطة في المركز الخامس.

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يذكر أن آخر ديربي بين الفريقين عرف الكثير من الإثارة، ولعب في الرياض في إطار نهائي كأس السوبر، وربحه اللوس بلانكوس بركلات الترجيح على حساب الروخي بلانكوس.