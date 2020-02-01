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للمرة الثانية.. الأهلي يسقط في اختبار العدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فشل الأهلي في تحقيق الفوز على العدالة، وسقط أمامه للمرة الثانية في فخ التعادل 1-1.

فبعد أن انتهت مباراة الفريقين بالدور الأول على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة 1-1، خلصت مواجهة الفريقين أمس أيضا ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالنتيجة نفسها.

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وتقدم العدالة بهدف سجله ميدوين بيتيجي في الدقيقة الـ30 من متابعة لركلة الجزاء التي أهدرها اللاعب نفسه، فيما عادل للأهلي سلمان المؤشر في الدقيقة الـ38.

واضطر فريق الأهلي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ84 بعد طرد لوكاس ليما.

ورفع الأهلي الذي أضاع فرصا مواجهة للمرمى، رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، كما رفع العدالة رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ14.