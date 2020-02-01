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الميركاتو الشتوي ينعش سوق الوسط والمحليين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام اهتمت فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الميركاتو الشتوي الذي أسدل الستار عليه أمس الأول، أكثر بتقوية خط الوسط مقارنة بالدفاع والهجوم. ومن أصل 92 صفقة أبرمت خلال يناير الماضي، وصل عدد اللاعبين المستقطبين في مركز الوسط 44 لاعبا (24 محليا و19 أجنبيا ولاعب مواليد)، فيما بلغ عدد المدافعين 25 مدافعا. أما خط المقدمة (الهجوم) فشهد تنقلات 17 مهاجما، مقابل 6 حراس مرمى ارتدوا قمصان فرق جديدة. وعلى عكس الترتيب العام لفرق الدوري حتى انتهاء الجولة الـ 16، فقد تصدر متذيل الدوري فريق ضمك، قائمة الفرق الأكثر تعاقدات بواقع 15 صفقة، فيما تذيل الهلال متصدر الدوري، قائمة الاستقطابات مشاركة مع الفتح والفيحاء بواقع إبرام كل منهما صفقتين. وحل الوحدة ثانية في قائمة التعاقدات الشتوية بواقع 12 صفقة أغلبها من اللاعبين المحليين، فيما اقتسم التعاون والعدالة المركز الثالث بواقع 8 صفقات لكل منهما. واللافت أن اللاعب المحلي حظي باهتمام أكبر، حيث بلغت التعاقدات مع لاعبين محليين أكثر من ضعف الصفقات الأجنبية. ومقارنة بعدد الصفقات المبرمة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، فقد انخفض العدد قليلا، حيث شهد شتاء الموسم الماضي إبرام 87 صفقة. كامل التعاقدات عدد الأجانب: 28

عدد المحليين: 59

عدد المواليد: 5

المجموع: 92 المراكز المدعومة في شتاء الموسم الحالي حراسة المرمى: 6 حراس (أجنبي و5 محليين)

الدفاع: 25 (3 أجانب - 1 مولد - 21 محليا)

الوسط: 44 (19 أجنبيا - 1 مولد - 24 محليا)

الهجوم: 17 (5 أجانب - 3 مواليد - 9 محليين) تعاقدات الـ16 ناديا ضمك الجزائري إبراهيم الشنيحي (وسط)

الجزائري مصطفى زغبة (حارس)

الجزائري فاروق شافعي (مدافع)

الأرجنتني سيرجيو فيتور (مدافع)

الأرجنتيني إيميليو زيلايا (مهاجم)

محمد محسن (وسط) محلي

عبدالعزيز الذيابي (وسط) محلي

النيجيري عمران الياس (مواليد) ظهير أيسر

البرازيلي رافائيل كوستا (وسط)

التونسي بلال السعيداني (وسط) الوحدة البرازيلي لويس غوستافو (وسط)

البرازيلي ايلتون خوزيه (وسط)

فارس عابدي (مواليد) وسط

نور الرشيدي (دفاع) محلي

راغد النجار (حارس) محلي

أنس تراوري (مدافع) للموسم المقبل

ساري عمرو (ظهير أيسر) محلي

حمد الجيزاني (ظهير أيمن) محلي

ثامر العلي (وسط) محلي التعاون سميحان النابت (وسط) محلي

فيصل درويش (ظهير أيمن) محلي

سلطان مندش (وسط) محلي

حسن كادش (ظهير أيسر) محلي

محمد السهلاوي (مهاجم) محلي

محمد أبوسبعان (وسط) محلي

ذعار العتيبي (وسط) إعارة

مالك العبدالمنعم (مهاجم) العدالة النيجيري جون أوج (وسط)

المالي أداما تراوري (وسط)

اليوناني سافاس جينتسوجلو (وسط)

المصري أحمد مصطفى (وسط)

عوض خريص (ظهير أيمن) محلي

وليد الديني (مدافع) محلي

محمد عواجي (حارس) محلي

نايف هزازي (مهاجم) محلي الاتحاد البرازيلي برونو أوفيني (مدافع)

الأرجنتني

ليناردو خل (وسط)

التونسي أنيس البدري (وسط)

الإيفواري ويلفريد بوني (مهاجم)

محمد الثاني (مهاجم) مواليد

عبدالمجيد السواط (وسط) محلي الشباب السنغالي ماكيني ديوب (مهاجم)

الأرجنتيني ايفر بانيقا (وسط)

حسين القحطاني (وسط) محلي

عبدالله الزوري (ظهير أيسر) محلي

خالد الغامدي (ظهير أيمن) محلي الاتفاق البرازيلي باربوسا دي سوزا (وسط)

المغربي وليد أزارو (مهاجم)

ماهر شرومه (مهاجم) مواليد

عبدالله السالم (مهاجم) محلي

أحمد الغامدي (وسط) من فريق كندي

خالد البركة (مدافع) محلي

فهد غازي (مدافع) محلي أبها عبدالله القحطاني (وسط) محلي

معاذ عفانه (مهاجم) مواليد

عمر المزيعل (ظهير أيمن) محلي

حسن القيد (وسط) محلي

جهاد الزويد (وسط) محلي

عبدالعزيز الجمعان (وسط) محلي

نادر الشراري (مدافع) محلي النصر عبدالمجيد الصليهم (وسط) محلي

أمين بخاري (حارس) محلي

خالد الغنام (وسط) محلي

عبدالعزيز الدوسري (وسط) محلي الفيصلي البرازيلي جليرمي أوغستو (وسط)

ضمكأبهاالنصرالفيصلي

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