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الاتحاد يؤكد استمرار كات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات _ جدة

نفى المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد أحمد دياب نية مجلس الإدارة إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الهولندي هينك تين كات خلال الفترة الحالية.

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وكانت أنباء أشارت إلى إقالة المدرب عقب التعادل أمس الأول مع الرائد1-1 ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو التعادل الرابع على التوالي، حيث تعادل أولا مع الفتح، ثم النصر، فالعدالة، وذلك رغم خوض الفريق لقاءين بمحترفيه الجدد.

وحسب مصادر «مكة» فإن المحترف الإيفواري ويلفريد بوني هو الوحيد الذي كان من اختيار تين كات بينما اللاعبون الجدد الآخرون وقع الاختيار عليهم من قبل إدارة النادي والجهاز المشرف على كرة القدم بموافقة المدرب.

من جهة أخرى وافقت إدارة النادي على إعارة لاعب محور الارتكاز عصام المولد لفريق البكيرية أحد أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى حتى نهاية الموسم.