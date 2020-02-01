شكرا لقرائتكم الهلال ضد الأهلى .. الجهاز الفنى للأحمر يظهر فى ملعب الجوهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاين الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بمعاينة ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي يستضيف مواجهة الأهلي والهلال السوداني، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وأصبحت مدرجات ملعب الهلال كاملة العدد قبل فترة طويلة من انطلاق المباراة واحتشدت الجماهير في جميع مدرجات الملعب في وقت مبكر قبل انطلاق المباراة وتواجد ما يقرب من 65 ألف مُشجع في ملعب المباراة حرصوا على دعم لاعبي الهلال قبل إنطلاق المباراة.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الهلال ، كلاً من : محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن.

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ويجلس كلاً من، شريف إكرامي وعلي معلول وأليو بادجي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود متولي وحسام عاشورعلى دكة البدلاء فيما خرج من قائمة الـ21 لاعباً التى سافرت للسودان كلاً من أحمد فتحي وعلى لطفي وجيرالدو وجاء خروج أحمد فتحي للأًصابة في الكاحل.

كان فايلر قد اختار لهذه المباراة قائمة تضم 21 لاعبا، وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن"، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى

وقام محمود الخطيب بتحفيز اللاعبين قبل ساعات من مباراة الهلال وتحدث مع اللاعبين والشد من أزرهم قبل اللقاء المرتقب الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز أو التعادل فيه للتأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال.