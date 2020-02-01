بداية «موقعة المصير».. الأهلي في مواجهة الهلال السوداني.. «بث مباشر»

انطلق منذ قليل أحداث المباراة الصعبة التى تجمع نادي الهلال السوداني أمام الأهلي. في إطار الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن تشكيل فريقه في مواجهة الهلال السوداني، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

وجاء تشكيل الهلال جاء على النحو التالي:-

حارس المرمى: جمال سالم.

خط الدفاع: السمؤال ميرغني - عمار الدمازين - أطهر الطاهر - عبداللطيف بوي.

خط الوسط: نصر الدين الشغيل - أبو عقلة عبدالله - بشة الصغير - سليم محمد.

خط الهجوم: وليد الشعلة - عماد محسن.

Advertisements



وكان الأهلي، قد نجح في الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية، على ملعب السلام، بهدف دون مقابل عن طريق جونيور أجايي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتقاسم الهلال السوداني المركز الثاني مع النجم الساحلي برصيد 9 نقاط.



التقى الأهلي والهلال السوداني في العديد من المواجهات على مدى مسيرة الفريقين في البطولات الأفريقية، ونرصد في السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني فى دوري الأبطال، التي كانت على النحو التالي:

تحمل مواجهة اليوم السبت الرقم 8 في تاريخ لقاءات الأهلي والهلال، بعدما سبق أن التقى الأهلي بمنافسه السوداني في سبع مواجهات سابقة.

كان الفوز حليف الأهلي في ثلاث مناسبات بينما خسر مباراتين، وفرض التعادل السلبي نفسه في مباراتين. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الهلال السوداني ست مرات، واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الهلال السوداني في أربع مباريات، واهتزت شباكه في ثلاث مباريات.

خمسة من لاعبي الأهلي نجحوا في هز شباك الهلال السوداني خلال مواجهات الفريقين، وهم: أيمن شوقي، والأنجولي فلافيو أمادو، وأسامة حسني، وحسين الشحات، ورمضان صبحي.



ويخوض الأهلى مباراة اليوم ولا بديل أمامه سوى تحقيق نتيجة إيجابية بالتعادل أو الفوز، لحجز تذكرة التأهل لربع نهائى البطولة والعودة بها إلى القاهرة، حيث يحتل المارد الأحمر قمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويأتى النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى المركزين الثانى والثالث برصيد 9 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويلتقى اليوم أيضاً وفى نفس التوقيت مع النجم الساحلى فى تونس.



على الجانب الآخر، يدخل الهلال السودانى اللقاء متسلحاً بعاملى الأرض والجمهور من أجل كسب الرهان فى هذه المواجهة، خاصة أنه ليس أمامه سوى الفوز باللقاء إذا أراد التأهل لدور الثمانية بالبطولة، بينما التعادل أو الخسارة يعنيان انتهاء مشواره فى المسابقة عند دور المجموعات، فى ظل وجوده حالياً فى المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

ويعمل الفاتح النقر، المدير الفنى لنادى الهلال السودانى، على تنفيذ طريقة اللعب التى اعتاد عليها، وهى طريقة 4-3-3 المعروفة فى السودان بطريقة «الركشة» فى هذه المواجهة، وسيعتمد «النقر» على ثلاثة لاعبين فى خط الوسط، بجانب ثلاثة مهاجمين لضرب دفاعات المارد الأحمر.