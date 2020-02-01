«موقعة المصير».. مروان محسن يقود هجوم الأهلي في مواجهة الهلال السوداني.. «التشكيل والقنوات»

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على فريق الهلال السوداني، في التاسعة مساء اليوم السبت، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن تشكيل فريقه في مواجهة الهلال السوداني، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويستعد الأهلي، لمواجهة الهلال السوداني، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد "الجوهرة" في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي، قد نجح في الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية، على ملعب السلام، بهدف دون مقابل عن طريق جونيور أجايي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتقاسم الهلال السوداني المركز الثاني مع النجم الساحلي برصيد 9 نقاط.

التقى الأهلي والهلال السوداني في العديد من المواجهات على مدى مسيرة الفريقين في البطولات الأفريقية، ونرصد في السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني فى دوري الأبطال، التي كانت على النحو التالي:

تحمل مواجهة اليوم السبت الرقم 8 في تاريخ لقاءات الأهلي والهلال، بعدما سبق أن التقى الأهلي بمنافسه السوداني في سبع مواجهات سابقة.

كان الفوز حليف الأهلي في ثلاث مناسبات بينما خسر مباراتين، وفرض التعادل السلبي نفسه في مباراتين. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الهلال السوداني ست مرات، واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

Advertisements

نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الهلال السوداني في أربع مباريات، واهتزت شباكه في ثلاث مباريات.

خمسة من لاعبي الأهلي نجحوا في هز شباك الهلال السوداني خلال مواجهات الفريقين، وهم: أيمن شوقي، والأنجولي فلافيو أمادو، وأسامة حسني، وحسين الشحات، ورمضان صبحي.

يحل الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت ضيفاً على فريق الهلال السودانى، فى ختام دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، على ملعب الجوهرة بمدينة أم درمان، بحثاً عن حجز تذكرة التأهل لدور الثمانية من البطولة.

يخوض الأهلى مباراة اليوم ولا بديل أمامه سوى تحقيق نتيجة إيجابية بالتعادل أو الفوز، لحجز تذكرة التأهل لربع نهائى البطولة والعودة بها إلى القاهرة، حيث يحتل المارد الأحمر قمة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويأتى النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى المركزين الثانى والثالث برصيد 9 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم، بطل زيمبابوى، فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، ويلتقى اليوم أيضاً وفى نفس التوقيت مع النجم الساحلى فى تونس.

ووصلت بعثة الأهلى برئاسة محمود الخطيب إلى السودان مساء أمس الأول الخميس، حيث ضم المدرب السويسرى رينيه فايلر 21 لاعباً، واستبعد كلاً من رمضان صبحى وأحمد الشيخ ومحمد محمود وسعد سمير للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة للرؤية الفنية، واستقبلت الشرطة والجيش السودانى البعثة، بجانب حسام عيسى، السفير المصرى فى السودان، فضلاً عن بعض المشجعين الذين دعموا اللاعبين فور وصولهم إلى مطار الخرطوم، قبل المواجهة المهمة والمرتقبة، وخاض الفريق مرانه أمس على ملعب الجوهرة الذى يستضيف المباراة.

جلسات نفسية مع عناصر الفريق.. تغييرات فى التشكيل.. رقابة خاصة على «الشعلة والضى».. و«النقر» يعتمد طريقة «الركشة» للفوز على الأحمر والتأهل

وشهد معسكر الفريق فى فندق الإقامة بأم درمان جلسات مكثفة بين كبار اللاعبين وزملائهم، خاصة الجدد منهم، لمحاولة دعمهم وتخفيف الضغط عليهم قبل موقعة اليوم، لتحقيق نتيجة إيجابية والصعود إلى ربع نهائى البطولة واستكمال المشوار نحو استعادة لقب البطولة واللعب فى مونديال الأندية.

وحرص الجهاز الفنى على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين ركزوا فيها على تحفيز الجميع، والتأكيد على قوتهم وأنهم الأفضل فى القارة وبإمكانهم الفوز فى مباراة اليوم وتحقيق طموحات الجميع، وشدد الجهاز الفنى خلال كلماته للاعبين على أن المباراة هى أهم مباراة للفريق هذا الموسم، ولا بد أن يكون الجميع جاهزاً فى الملعب لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

واستقر الجهاز الفنى على خطة مباراة اليوم، التى تعتمد فى المقام الأول على التأمين الدفاعى فى بداية المباراة والحفاظ على نظافة الشباك قدر الإمكان واللعب على الهجمات المرتدة لمحاولة خطف هدف يربك أصحاب الأرض، وطالب «فايلر» مدافعى الفريق بالرقابة المشددة على الثنائى محمد موسى الضى، ووليد الشعلة.

ويجرى رينيه فايلر، المدير الفنى، عدة تغييرات على تشكيل الفريق لمباراة اليوم، فبعد استبعاد أحمد الشيخ من القائمة نهائياً وعدم سفره إلى السودان يفاضل الجهاز الفنى بين الثنائى وليد سليمان ومحمود عبدالمنعم كهربا للمشاركة بدلاً منه فى التشكيل الأساسى، فى الوقت الذى بات محمد مجدى قفشة قريباً للعودة للمشاركة أساسياً فى المباراة، خاصة فى ظل تأثر الفريق بغيابه فى المباراة الأخيرة أمام النجم الساحلى.

وينتظر أن يخوض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعى على معلول وأحمد فتحى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم، وفى خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج (محمود متولى) ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات ووليد سليمان (محمود كهربا)، وفى الهجوم جونيور أجايى (مروان محسن).

على الجانب الآخر، يدخل الهلال السودانى اللقاء متسلحاً بعاملى الأرض والجمهور من أجل كسب الرهان فى هذه المواجهة، خاصة أنه ليس أمامه سوى الفوز باللقاء إذا أراد التأهل لدور الثمانية بالبطولة، بينما التعادل أو الخسارة يعنيان انتهاء مشواره فى المسابقة عند دور المجموعات، فى ظل وجوده حالياً فى المركز الثالث برصيد تسع نقاط.

ويعمل الفاتح النقر، المدير الفنى لنادى الهلال السودانى، على تنفيذ طريقة اللعب التى اعتاد عليها، وهى طريقة 4-3-3 المعروفة فى السودان بطريقة «الركشة» فى هذه المواجهة، وسيعتمد «النقر» على ثلاثة لاعبين فى خط الوسط، بجانب ثلاثة مهاجمين لضرب دفاعات المارد الأحمر. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

بدوره، أكد «النقر» أن الهلال سيتأهل للدور المقبل على حساب الأهلى، قائلاً: «عزيمة وإصرار اللاعبين السبب الرئيسى فى تخطى بلاتينيوم الزيمبابوى على أرضه ووسط جماهيره، والتزام اللاعبين بتنفيذ الخطة التكتيكية بدقة كبيرة سيؤهلنا، ومباراة المارد الأحمر تعتبر حاسمة وسيلعب أنصار الأزرق دوراً كبيراً على تحقيق الفوز».

واستعاد الهلال الثنائى نصر الدين الشغيل، وأبوعاقلة عبدالله، قبل المباراة المصيرية والمرتقبة أمام الأهلى، إذ لم يشارك الثنائى فى مباراة الفريق الماضية أمام بلاتينيوم الزيمبابوى بسبب الإيقاف، وبذلك تكتمل عناصر القوة فى الهلال قبل اللقاء، ومن المتوقع أن يبدأ «النقر» اللقاء بتشكيل مكون من: سليم جمال، عمر حسن، عبداللطيف بويا، صامويل ميرغنى، فارس عبدالله، محمد مختار، مؤمن عصام، أطهر الطاهر، وليد الشعلة، محمد موسى الضى، وعماد محسن.