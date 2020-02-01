يلا شوت 7srY| بث مباشر الاهلي والهلال السوداني Yalla shoot كورة لايف رابط مشاهدة مباراة الاهلي Live Now لقاء حسم التأهل لصالح من

يلا شوت بث مباشر الاهلي والهلال السوداني Yalla shoot بي ان سبورت رابط مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر كورة ستار، يدخل المارد الأحمر النادي الأهلي مواجهة قوية للغاية، اليوم مساء السبت، أمام جاره ومنافسه على بطاقة التأهل الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة والسادسة من المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويحتل الأهلي القاهري صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الهلال المركز الثالث بفارق نقطة واحدة متساويا مع النجم الذي يستضيف بلاتينيوم الزيمبابوي متذيل المجموعة.

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بث مباشر مباراة الاهلي والهلال يلا شوت، Kora star بث مباشر الاهلي يلا شووت الجديد، ويملك الأهلي خيارين هما الفوز بأي نتيجة أوالتعادل “الايجابي أو السلبي” للتأهل إلى ربع نهائي البطولة، فالفوز يصعد به متصدرا والتعادل على حسب نتيجة اللقاء الآخر بينما يملك الهلال فرصة وحيدة للتأهل وهي الفوز، أو التعادل بشرط خسارة النجم الساحلي على أرضه، وهو الامر المستبعد بسبب ضعف مستوى بلاتينيوم خارج دياره.

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يلا شوت الاهلي بث مباشر، مشاهة مباراة الاهلي اليوم في دوري أبطال افريقيا كورة لايف الاسطورة الاهلي مباشر بين سبورت، وكان رد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي واضحا على السؤال بشأن عدم قدرة الضيف على التسجيل في ملعب الهلال خلال مواجهات الفريقين السابقة، حيث قال أنه يحترم الأرقام التاريخية ولكنها تظل رقم فقط مجرد رقم أمامنا، وأرى أننا قادرون دائمًا على صناعة التاريخ في المباريات بأهدافنا ونتائجنا

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مباشر مباراة الاهلي اون لاين كورة ستريم يوتيوب بي ان سبورت حفيظ دراجي الشوالي، وأضاف فايلر : “مباراة اليوم تبقى فرصة لتحقيق أرقام مميزة على ملعب الهلال والتسجيل كذلك لأول مرة بإصرار وجهد اللاعبين ورغبتهم في الفوز والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا”.