بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد عمر جابر وإسلام عيسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فريق الكرة بنادي بيراميدز والجهاز الفنى، بعيد ميلاد اللاعبين، عمر جابر وإسلام عيسى، قبل الدخول في معسكر مباراة نواذيبو في الكونفدرالية، المقرر لها في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار ختام مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وأحضر الجهاز الإداري لفريق الكرة، تورتة، للاحتفال بعيد ميلاد لاعبي الفريق، وسط أجواء من المرح والسعادة، حيث يحتفل إسلام عيسى اليوم بعيد ميلاده الـ 24 حيث انه من مواليد 1 فبراير 1996، وبدأ عيسى حياته مع كرة القدم فى براعم نادى النصر وتدرج حتى الوصول للفريق الأول ثم انتقل لصفوف المصرى البورسعيدى ومنه إلى بيراميدز.

واحتفل عمر جابر، أحد أبناء نادى الزمالك ولاعب نادى بيراميدز الحالى، بعيد ميلاده الـ28، الخميس الماضى، حيث إنه من مواليد 30 يناير 1992، وهو نجل محمود جابر المدير الفنى السابق للإسماعيلى وأحد نجوم قلعة الدراويش، وبدأ عمر فى مدرسة الكرة بنادى الزمالك فى السادسة من عمره، وتدرج فى فرق الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول بقلعة ميت عقبة على يد المدير الفنى حسام حسن مارس 2010 عندما كان عمره 18، وكانت مباراة نادى طلائع الجيش فى الدورى الممتاز هى أول مباراة له مع الفريق الأول وخاضها كاملة. وحقق عمر جابر مع نادى الزمالك لقب الدورى مرة واحدة موسم 2014-2015 بالإضافة لكأس مصر ثلاث مرات مواسم 2013، 2014، 2015. عمر جابر لعب فى جميع المراكز داخل الملعب منذ أن كان فى الناشئين، حيث بدأ بمركز المساك ثم الظهير الأيمن، والأيسر ولاعب الوسط المدافع، وصانع الألعاب وكان قائدا لكل الفرق إلى تدرج فيها حتى أصبح قائدا أيضا للفريق الأول ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. Advertisements خرج عمر جابر للاحتراف الخارجى بعدما أعلن نادى بازل السويسرى فى مايو 2016 التعاقد مع عمر جابر لمدة 4 مواسم مقابل مليون و650 ألف يورو لنادى الزمالك بجانب 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلا. انتقل عمر جابر على سبيل الإعارة إلى فريق لوس أنجلوس من بازل فى يوم 9 أغسطس 2017 ولكنه لم يلعب فى البداية نظرا للإصابة لمدة أكثر من ثلاثة أشهر ويعود اللاعب فى نهاية عام 2018 لنادى بازل، قدرت الصفقة 700 ألف يورو لنادى بازل . ثم عاد مرة أخرى الى الدورى المصرى الممتاز عن طريق نادى بيراميدز فى يوليو 2018 لمدة 4 سنوات، بعدما فعل بند شرائه من بازل السويسرى مقابل 2 مليون دولار. مسئولو الزمالك فتحوا منذ فترة خط الاتصال المباشر مع عمر جابر، لتتسارع المفاوضات المباشرة بين الطرفين فى الساعات الأخيرة، بعد مرونة اللاعب فى التفاوض، وترحيبه الشديد بالعودة إلى بيته. وشهدت الساعات الأخيرة اتفاقا نهائيا بين مسئولى التعاقدات بالقلعة البيضاء وعمر جابر على عودة اللاعب مرة أخرى للقلعة البيضاء الصيف المقبل، بعد انتهاء الموسم المحلى للاعب مع بيراميدز. وجاء اتفاق مسئولى الزمالك مع اللاعب على أن يعود فى الصيف المقبل وليس فى ميركاتو الشتاء الجارى، نظرا لعدم وجود أماكن لاستبداله بقائمة بيراميدز، وهو ما يضع الفريق السماوى فى أزمة استكمال الموسم المحلى والقارى دون تعويض غياب لاعب مؤثر بحجم عمر جابر، وهو الأمر الذى يكشف بين سطوره تفاوض مسئولى الزمالك المباشر مع بيراميدز، ومرونة مسئولى الأخير فى بيع لاعبه للقلعة البيضاء.

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