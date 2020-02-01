شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الخاصة تؤمن مدرجات ملعب الأهلي والهلال في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت القوات الخاصة السودانية في عملية تأمين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال تحركها من فندق الإقامة إلى ملعب الجوهرة الزرقاء، قبل مواجهة الهلال في دوري أبطال إفريقيا، وتواجدت أعداد مكثفة من القوات الخاصة إلى جانب قوات الجيش والشرطة، لتأمين خط سير البعثة، وفقًا للترتيبات التي سبقت اللقاء. ويلتقي الأهلي فريق الهلال الساعة التاسعة مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويحتاج الاهلي للتعادل أو الفوز من أجل التأهل لدور الثمانية في البطولة.

وأمتلأت مدرجات ملعب الهلال قبل فترة طويلة من انطلاق المباراة واحتشدت الجماهير في جميع مدرجات الملعب في وقت مبكر قبل انطلاق المباراة وتواجد ما يقرب من 65 ألف مُشجع في ملعب المباراة حرصوا على دعم لاعبي الهلال قبل إنطلاق المباراة وسط إنتشار واضح من القوات الخاصة السودانية التى حرصت على تأمين الجماهير والمدرجات التى تضم جمهور الهلال أو المدرج الخاص الذى يضم جمهور الاهلي.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الهلال ، كلاً من : محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن.

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ويجلس كلاً من، شريف إكرامي وعلي معلول وأليو بادجي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود متولي وحسام عاشورعلى دكة البدلاء فيما خرج من قائمة الـ21 لاعباً التى سافرت للسودان كلاً من أحمد فتحي وعلى لطفي وجيرالدو وجاء خروج أحمد فتحي للأًصابة في الكاحل.