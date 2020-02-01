شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. منتخب الكرة النسائية يختتم استعداداته لمواجهة المغرب غدا والان مع تفاصيل الخبر
ويلتقي منتخبنا الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف مع المغرب بقيادة لمياء بومهدي علي ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا المغربية في تمام الثانية ظهر غدا الأحد بتوقيت القاهرة.
وحضر الاجتماع الفني طاقم تحكيم المباراة التونسي بقيادة درصاف القنواطي حكم ساحة وهدي افيين مساعد أول ورحمة علواني مساعد ثان وهادية عمارة حكم رابع و مريم تال مراقب المباراة من موريتانيا ، ومندوبي المنتخب المصري الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية ورئيس البعثة ومصطفي منير المدرب العام للمنتخب المصري ورحاب ممدوح اداري الفريق ، كما حضر الاجتماع السيدة خديجة عضو اتحاد الكرة التونسي ومندوبي الجهاز الفني لمنتخب المغرب.
تقرر أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأبيض والشورت الاسود وترتدي حارس المرمي اللون الاسود فيما يرتدي المنتخب المغربي طاقم احمر كامل وترتدي حارس المرمي اللون الموف .
من ناحية اخري ادي منتخبنا الوطني مرانه الاخير علي ملعب المباراة بوبكر عمار استعدادا لخوض اللقاء في حضور الدكتورة سحر عبد الحق وتحت اشراف الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي ، و بدأ المران بالإحماء والجري وبعض التدريبات البدنية لإطالة العضلات ثم اختتم المران بتقسيمة بين اللاعبات ، وعقب المران حرصت الدكتورة سحر عبد الحق علي القاء كلمة علي اللاعبات للشد من اذرهن وطالبتهن ببذل اقصي مجهود مشدده علي ثقتها في قدراتهن وقدرات الجهاز الفني .
والقي عبد اللطيف محاضرة فنيا علي اللاعبات شرح خلالها طريقة اللعب واعلان قائمة الفريق التي تضم 18 لاعبة.
وقال عبد اللطيف ان المباراة صعبة وان لاعبات منتخبنا الوطني تم تجهيزهن فنيا ونفسيا للمباراة وقال ان منتخب مصر سيظهر بشكل لائق وقادر علي تحقيق نتيجة ايجابية.
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