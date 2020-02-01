شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاحل" وراء خروج أحمد فتحي من قائمة الأهلي أمام الهلال بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجع الجهاز الطبي لفريق الاهلي خروج أحمد فتحي لاعب الفريق من قائمة الـ18لمباراة الهلال السوداني لمعاناة اللاعب من كدمة في الكاحل جعلته خارج حسابات الجهاز الفني لمباراة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت السودان باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، وقال الجهاز الطبي للأهلي أن فتحي تعرض لكدمة في الكاحل خلال المران الأخير للفريق، الذي أقيم أمس على ملعب الجوهرة الزرقاء

كان فايلر قد اختار لهذه المباراة قائمة تضم 21 لاعبا، وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن"، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.

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ويضم تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن، ويجلس كلاً من ، شريف إكرامي وعلي معلول وأليو بادجي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود متولي وحسام عاشورعلى دكة بدلاء الاهلي في اللقاء المرتقب فيما خرج من قائمة الـ21 لاعباً التى سافرت للسودان كلاً من أحمد فتحي وعلى لطفي وجيرالدو.