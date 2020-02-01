شكرا لقرائتكم خبر عن معلول على دكة الأهلي أمام الهلال بالسودان وأحمد فتحي وجيرالدو خارج القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجلس كلاً من، شريف إكرامي وعلي معلول وأليو بادجي ومحمود كهربا ووليد سليمان ومحمود متولي وحسام عاشورعلى دكة بدلاء الاهلي في مباراة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت السودان باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فيما خرج من قائمة الـ21 لاعباً التى سافرت للسودان كلاً من أحمد فتحي وعلى لطفي وجيرالدو.

تشكيل الأهلي أمام الهلال

يضم تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن. فيما خرج على معلول من التشكيل الأساسى.

كان فايلر قد اختار لهذه المباراة قائمة تضم 21 لاعبا، وهم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن"، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادى.

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وحرصت أعداد من جماهير الأهلي على التواجد بمقر إقامة الفريق بالسودان قبل التحرك إلى ملعب المباراة لتشجيع اللاعبين الشد من آزرهم قبل التوجه لأرض ملعب مباراة الهلال وألتف الجمهور الأهلاوي المتواجد في السودان حول مقر اقامة الفريق وظل يهتف للاعبين ويُطالبهم بالفوز على الهلال واستمرار رحلة الفوز بلقب دوري بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

وقام محمود الخطيب بتحفيز اللاعبين قبل ساعات من مباراة الهلال، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، وتحدث مع اللاعبين والشد من أزرهم قبل اللقاء المرتقب الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز أو التعادل فيه للتأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال.