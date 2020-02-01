شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الأهلى يصل ملعب الجوهرة استعدادا لمباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل لاعبى فريق الاهلى الى ملعب الجوهرة الزرقاء فى أم درمان بالسودان أستعدادا لمواجهة الهلال السوداني فى ختام دورى المجموعات من بطولة دورى أبطال افريقيا ، وشهدت بعثة الاهلى تأمين كبير من رجال الأمن السودانى من بداية التحرك من فندق الاقامة الى ملعب المباراة .

أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى التشكيل الذى سيخوض به مباراة الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت السودان باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان وذلك ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الاهلي ،محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن.

بينما جاء تشكيل الهلال السودانى بقيادة أعلن الفاتح النقر مكون من: جمال سالم، السمؤال ميرغني، عمار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وسيقود الهجوم العراقي عماد محسن .

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ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الثانية فى دورى ابطال افريقيا قبل مواجهة الهلال فى أم درمان السبت المقبل ويتساوى بطل السودان مع النجم الساحلى فى رصيد 9 نقاط وسيستضيف الفريق التونسى نظيره بلاتنيوم فى نفس التوقيت بختام مباريات المجموعة.

ويحتاج الأهلى للتعادل فى مواجهة السبت، من أجل التأهل دور ربع النهائي، بينما لا بديل عن الفوز لفريق الهلال، من أجل ضمان الصعود للدور التالى.

وكان المارد الأحمر، قد حقق فوزا ثمينا فى الجولة الماضية على النجم الساحلى، 1 - 0، وبنفس النتيجة تغلب الهلال على بلاتنيوم.