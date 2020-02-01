شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يحيى ذكرى بوركينا فاسو ويعلق: أكثر المباريات التى اعتز بها فى مسيرتى الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر و الأهلي و الزمالك و الإسماعيلي السابق ذكرى مباراة المنتخب و بوركينا فاسو التى فاز بها منتخب مصر بضربات الترجيح و تأهل لنهائى كأس الأمم الأفريقية 2017 التى أقيمت بالجابون ، ونجح عصام الحضري و قتها فى التصدي لركلتي جزاء صعد بهما المنتخب إلى المباراة النهائية أمام الكاميرون و التى خسرها الفراعنة 1 / 2.

كتب عصام الحضري على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا :" زى النهاردة من 3 سنوات مباراة بوركينافاسو و الصعود لنهائي كأس الأمم بعد غياب ، ذكرى واحدة من اكثر المباريات التى اعتز بها في مسيرتي الكروية".

صعد المنتخب الوطنى لنهائى بطولة الأمم الأفريقية الجابون 2017 عقب الفوز على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1-1 تقدم الفراعنة عن طريق محمد صلاح فى الدقيقة 66 وتعادل بانسيه فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء وينتهى الوقت الإضافى بالتعادل ،أحرز للمنتخب الوطنى رمضان صبحى ومحمد صلاح وعمرو وردة وأحمد حجازى بينما أهدر عبد الله السعيد الركلة الأولى فى الوقت الذى تصدى عصام الحضرى لركلتين جزاء حاسمتين نجح بهما فى الصعود بالمنتخب لنهائى البطولة فى الأحد منتظرا الفائز من الكاميرون وغانا.

كان منتخب مصر قد تأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب بعد غياب 3 دورات متتالية عن البطولة ، بعد الخروج من الأدوار التمهيدية للتصفيات الأفريقية على يد حسن شحاته ثم الأمريكي بوب برادلي والثالثة كانت تحت قيادة شوقى غريب المدير الفني للمنتخب ، ووصل المنتخب وقتها للمباراة النهائية ولكنه خسر اللقب أمام منتخب الكاميرون.