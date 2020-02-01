فينيسيوس جونيور: هذا ما طلبه زيدان منا بين شوطي الديربي

السبت 1 فبراير 2020

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الاسباني النقاب عما قاله المدرب زين الدين زيدان بين شوطي ديربي مدريد مساء السبت في الدوري الاسباني.



و حسم الريال موقعة الديربي بهدف دون رد في ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الليجا ، سُجل في الشوط الثاني عن طريق كريم بنزيما. و قال فينيسيوس في تصريحات نشرتها يومية سبورت الاسبانية عقب اللقاء : المدرب قام ببعض التغييرات في الشوط الثاني و دخلت الملعب رفقة لوكاس وغيرنا المباراة قليلا. و أضاف مفيدا : زيدان طلب منا أن نفعل كل شيء بطريقة جيدة مثلما تجري العادة و سارت الأمور بشكل جيد معنا وهذا أهم شيء.

و استطرد اللاعب : ريال مدريد لديه عدة لاعبين مهمين و المدرب دائما ما يكون صاحب القرار ولا يهم من يلعب ، الأهم هو الانتصار.