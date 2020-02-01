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شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيوس جونيور: هذا ما طلبه زيدان منا بين شوطي الديربي والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الاسباني النقاب عما قاله المدرب زين الدين زيدان بين شوطي ديربي مدريد مساء السبت في الدوري الاسباني.
و حسم الريال موقعة الديربي بهدف دون رد في ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الليجا ، سُجل في الشوط الثاني عن طريق كريم بنزيما. و قال فينيسيوس في تصريحات نشرتها يومية سبورت الاسبانية عقب اللقاء : المدرب قام ببعض التغييرات في الشوط الثاني و دخلت الملعب رفقة لوكاس وغيرنا المباراة قليلا. و أضاف مفيدا : زيدان طلب منا أن نفعل كل شيء بطريقة جيدة مثلما تجري العادة و سارت الأمور بشكل جيد معنا وهذا أهم شيء.
و استطرد اللاعب : ريال مدريد لديه عدة لاعبين مهمين و المدرب دائما ما يكون صاحب القرار ولا يهم من يلعب ، الأهم هو الانتصار.
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