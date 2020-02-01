شكرا لقرائتكم خبر عن شبيبة القبائل الجزائري يوقف سلسلة نتائج الترجي الإيجابية في أفريقيا قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 سقط الترجي التونسي أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري في ختام دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء انتصار الشبيبة بهدف نظيف عن طريق اللاعب رزقي حمرون، لتتوقف سلسلة اللاهزيمة للنادي التونسي والتي استمرت لـ 20 مباراة في أفريقيا. وتأتي مواجهة الترجي التونسي القادمة أفريقياً أمام الزمالك المصري في مباراة كأس السوبر الأفريقي في الدوحة. الترجي التونسي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن صاجب المركز الثاني الرجاء المغربي.

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