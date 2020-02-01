شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا | الرجاء المغربي يتغلب على فيتا كلوب بصعوبة والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 تغلب نادي الرجاء البيضاوي على ضيفه نادي فيتا كلوب في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

الشوط الأول شهد هدف المباراة الوحيد مبكراً عن طريق بدر بانون في الدقيقة الثالثة من أحداث المباراة. الرجاء ارتفع رصيده إلى 11 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف عن المتصدر الترجي التونسي صاحب الـ 11 نقطة.

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