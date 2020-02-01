انت الان تتابع هوميلس: هالاند يذكرني بليفاندوفسكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هل يصبح هالاند نجم "البوندسليغا" القادم؟

أثنى مدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوميلس على مهاجم الفريق إيرلينغ هالاند. المدافع الألماني أكد أن الهداف النرويجي يذكره بنجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي.

يبدو أن مهاجم دورتموند الجديد إيرلينغ هالاند، لم يحتج وقت طويلاً من أجل أن ينال ثقة باقي نجوم "الفريق الأصفر"، ويحول الأنظار إليه بقوة لدرجة دفعت واحداً من أبطال مونديال البرازيل 2014 للتأكيد على أن هالاند، يذكره بواحد من أحسن المهاجمين حالياً في عالم كرة القدم.

فقد أثنى مدافع بوروسيا دورتموند ماتس هوميلس على هالاند، الذي انتقل إلى الفريق الألماني قبل أسابيع. واستطاع المهاجم النرويجي تسجيل خمسة أهداف في مبارتين فقط له مع بوروسيا دورتموند. وقال هوميلس ممازحاً هالاند "إنه يقوم بذلك بشكل صحيح (تسجيل الأهداف). لقد أعطيته عدة نصائح حول كيفية ذلك"، حسب ما أورد موقع "شبورت بيلد" الألماني.

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وواصل هوميلس حديثه عن هالاند قائلاً "لقد سجل في 57 دقيقة الكثير من الأهداف التي سأسجلها أنا في الموسم بأكمله. يجب أن نضع هذا في الاعتبار". أما عند المقارنة بين هالاند ونجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، فقد قال هوميلس "لعبت مع ليفاندوفسكي لعدة سنوات...إلاّ أن هالاند ليس بعد في مستوى ليفاندوفسكي". وأضاف:"لكن هالاند يُذكرني بليفاندوفسكي".

الجدير ذكره أن إيرلينغ هالاند، انتقل فترة الانتقالات الشتوية إلى بوروسيا دورتموند قادماً من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي. وكان المهاجم الواعد محط اهتمامات عدة أندية أوروبية كبرى على غرار مانشستر يوناتيد الإنجليزي، إلاّ أن اللاعب فضل حمل قميص بوروسيا دورتموند.