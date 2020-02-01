شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على سبب خروج أحمد فتحي من قائمة الأهلي لمباراة الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة الـ18 التي أعلن عنها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، لمواجهة الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك بسبب تعرضه لكدمة في الكاحل.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، اشتكى فتحي من آلام في الكاحل خلال المران الأخير للفريق، الذي أقيم أمس على ملعب الجوهرة الزرقاء.
ويلتقي الأهلي مع الهلال في التاسعة مساء اليوم، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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