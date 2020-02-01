شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام ديربي مدريد: «بنزيمه» يكسر النحس.. والـ«تشولو» في مأزق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ ريال مدريد على قمة ترتيب لاليجا بعد انتصاره في الديربي المدريدي على جاره وغريمه، أتلتيكو مدريد، بهدف نظيف، في مباراة ضمن مباريات الجولة 22 من لاليجا.

وضمن ريال مدريد صدارته للجولة القادمة على الأقل بعد توسيعه لفارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 6 نقاط كاملة.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمه هدف المباراة الوحيد، منهيًا سلسلته السلبية في الديربي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، والتي شهدت اليوم تسجيله أول أهدافه على الإطلاق ضد أتلتيكو مدريد في معقل ريال مدريد، مع مباراته رقم 16 بقميص النادي في مختلف البطولات ضد الجار على هذا الملعب.

وانهى بنزيمه صيامه التهديفي الممتد في لاليجا منذ مباراة فالنسيا في منتصف ديسمبر الماضي، مسجلًا هدفه رقم 13 في لاليجا هذا الموسم.

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وجاء هدف المباراة من صناعة الفرنسي فيرلاند ميندي ليكون هدف فرنسي خالص هو من قاد ريال مدريد للفوز بالديربي المدريدي، وهي التمريرة الحاسمة الأولى على الإطلاق التي يقدمها فيرلاند ميندي في لاليجا مع ريال مدريد.

وحافظ ريال مدريد على نظافة شباكه مجددًا محققًا رقمًا قياسيًا على مستوى النادي باستقبال النادي لـ13 هدف بعد أول 22 جولة من بداية موسم في لاليجا في سجل غير مسبوق للنادي عند هذه المرحلة من الموسم (السجل الأفضل تحقيق في أعوام 1962، 1965 و1988: ريال مدريد استقبل 14 هدف بعد أول 22 جولة من لاليجا).

وتلقى رجال المدرب دييجو سيميوني هزيمتهم الرابعة في الدوري هذا الموسم ليبتعدوا عن الصدارة بـ13 نقطة كاملة، ويضمنوا البقاء خارج المربع الذهبي لجدول الترتيب مع نهاية هذه الجولة (الفريق يحتل المركز الخامس).

ولم يسجل أتلتيكو مدريد للمباراة الثانية على التوالي في لاليجا، ليصل عدد أهداف الفريق عند الجولة 22 من الموسم إلى 22 هدف فقط، وهو عدد الأهداف الأقل على الإطلاق للفريق عند هذه المرحلة من الموسم على مدار تاريخ مشاركات الفريق في لاليجا.

وفشل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات رسمية في مختلف البطولات، ليحقق الفريق أسوأ سلسلة نتائج في عهد المدرب سيميوني، منذ الفشل في الفوز في 5 مباريات متتالية في مختلف البطولات في أغسطس 2014.