شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الزمالك تأهل عن مجموعة صعبة.. وجاهزون لأي منافس في ربع النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المنافسة في المجموعة بدوري أبطال أفريقيا كان صعبًا، معربًا عن سعادته بالتأهل لربع نهائي البطولة.

وقال كارتيرون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه يعيش الأجواء الإفريقية منذ 10 سنوات ويعلم قوة فرق المجموعة، مشددا على أن جميع الفرق بها قادرة على الفوز داخل ملعبها.

وتابع: «فخور بأداء اللاعبين رغم التعادل وسعيد بمستوى لاعب مثل زيزو الذي شارك في وسط الملعب وقدم أداءً رائعًا وهو ما يثبت أن اللاعبين قادرون على اللعب في أكثر من مركز».

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واستطرد كارتيرون حديثه مؤكدا رضاه عن مستوى أحمد عيد في المباراة وأن تغييره جاء بعد استهلاكه بدنيا ونزول الونش بدلا منه، وكذلك أعرب عن رضاه بمشاركة الثنائي كاسونجو ومحمد عنتر في المباراة.

وأضاف: «تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين ومنحتهم طاقة وحماسا لمحاولة التغلب على حرارة الجو والفريق ظهر بصورة طيبة على مدار المباراة».

وعن الحارس جنش، قال كارتيرون إنه ينتظر التوقيت المناسب لمنحه الفرصة وهو الآن في جاهزيه جيدة من خلال المشاركه معنا في التدريبات.

وشدد المدير الفني على أنه منح الفرصة لجميع اللاعبين لتجهيزهم للفترة المقبلة، خاصة أن الفريق كان قد ضمن التأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بالتأكيد على احترامه لجميع الفرق المتأهلة لربع النهائي، مشيرا إلى أن الفريق جاهز لخوض أي مواجهة رغم صعوبتها خاصة أن مباراة الذهاب ستكون على ملعب الفريق والإياب خارج مصر.