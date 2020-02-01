«قفشة» ومروان محسن يقودان هجوم الأهلي أمام الهلال السوداني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي «قفشة» وجونيور أجايي. خط الهجوم: مروان محسن. ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي- حسام عاشور- محمود متولي- على معلول- محمود كهربا- وليد سليمان- أليو بادچي.

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