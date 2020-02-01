شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيله ثنائية أمام ساوثهامبتون.. محمد صلاح يتقدم في سباق هدافي البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز كبير على نظيره ساوثهامبتون بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وفشل فريق ليفربول في هز شباك منافسه خلال أحداث الشوط الأول، ومع انطلاق الشوط الثاني نجح أوكسليد تشامبرلين في افتتاح أهداف المباراة بتسجيل الهدف الأول.

وعزز جوردان هيندرسون تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 60، قبل أن يضع النجم المصري محمد صلاح بصمته في اللقاء بهدف عند الدقيقة 72.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة سجل ليفربول الهدف الرابع في المباراة وحمل توقيع صلاح مرة أخرى ليوقع المصري على الثنائية الشخصية.

بتلك الثنائية أصبح رصيد محمد صلاح 14 هدفًا يحتل بها المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف فاردي 17، وأجويرو 16، وبالتساوي مع راشفورد وأوباميانج وإنجز.

لصبح الترتيب الحالي على النحو التالي:

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفًا.

سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 16 هدفًا.

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محمد صلاح، ليفربول، 14هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 14 هدفًا.

بيير إيميريك أوباميانج، أرسنال، 14 هدفًا.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 14 هدفًا.

تامي أبراهام، تشيلسي، 13 هدفًا.

راؤول خيمينز، وولفرهامبتون، 11 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 11 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 11 هدفًا.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.