شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، من تحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ نادى برشلونة، بعد أن وصل إلى الفوز رقم 500 مع النادى الكتالونى. وجاء هذا الإنجار خلال تغلب العملاق الكتالونى على ضيفه ليجانيس فى إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا، الخميس، وانتهت المباراة بفوز البلوجرانا بخمسة أهداف سجل منها ميسى هدفين.

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وأوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ميسى حقق 500 انتصار مع برشلونة بعد أن لعب معه 710 مباريات، سجل فيها 623 هدفًا ليكون اللاعب الأكثر تحقيقًا للفوز مع «البارسا»، متفوقا على نجوم مثل تشافى هيرنانديز الذى سجل 476 انتصارا فى 757 لقاء. خلال المواجهات التى خاضها «البرغوث» الأرجنتينى، حقق 131 تعادلًا و79 هزيمة فقط، بنسبة فوز وصلت إلى 70.42 فى المئة.

وأوضحت الصحيفة أن انتصارات ميسى بقميص برشلونة توزعت بين 349 انتصارًا فى الدورى الإسبانى و83 فوزا فى دورى أبطال أوروبا و51 فى كأس ملك إسبانيا و9 فى مسابقة كأس السوبر الإسبانى، و5 فى كأس العالم للأندية، و3 فى كأس السوبر الأوروبية. على جانب آخر، أعلن لاعب الوسط البرازيلى الشاب ماتيوس فرنانديز عن تعاقده مع نادى برشلونة بطل إسبانيا ولعبه معارا لصفوف بلد الوليد، مودعًا جماهير بالميراس الذى لعب العام الماضى بين صفوفه.

وفى انتظار التأكيد الرسمى من جانب الناديين، يتوقع أن تقدر الصفقة بـ7 ملايين يورو، إضافة لـ4 ملايين على شكل متغيرات، بحسب ما ذكرته صحيفة (ماركا) الإسبانية. وكان ماتيوس (21 عامًا) قد انضم لبالميراس فى ديسمبر 2018 قادما من بوتافوجو، بعدما كان أحد أبرز الوجوه الصاعدة فى كرة القدم البرازيلية، بعقد يمتد لـ5 سنوات، ويمتاز بالقدرات الدفاعية وافتكاك الكرة. وذكر ماتيوس عبر شبكات التواصل الاجتماعى: «الوداع دائمًا ما يكون صعبًا لكن لابد منه، أشكر بالميراس على ثقته فى قدراتى والتعاقد معى العام الماضى، الآن جاء اليوم لأحقق فيه حلمى باللعب فى أوروبا وخوض تحديات جديدة». يذكر أن برشلونة فشل فى إيجاد بديل للدولى الأوروجويانى لويس سواريز، مهاجم الفريق بعدما تعرض للإصابة والتى يغيب على إثرها عن صفوف الفريق الكتالونى لمدة 4 أشهر.