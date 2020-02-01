شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يحسم «ديربي مدريد» أمام أتلتيكو بهدف «بنزيمة» ويواصل صدارة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق ريال مدريد ديربي العاصمة الإسبانية أمام جاره أتليتكو مدريد، لصالحه بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وحقق الفريق الملكي الفوز بفضل هدف مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمه في الدقيقة 56 من زمن المباراة. بهذا الفوز واصل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالوصول إلى 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن برشلونة، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 36 في المركز الخامس.

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