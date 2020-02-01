شكرا لقرائتكم خبر عن فرنانديز يتجنب لعنة «رونالدو» في اليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجنب البرتغالى برونو فرنانديز، المنضم حديثًا إلى مانشستر يونايتد، لعنة مواطنه كريستيانو رونالدو، نجم الشياطين الحمر السابق، فى قلعة أولد ترافورد.

ووفقًا للحساب الرسمى لمانشستر يونايتد، فإن فرنانديز اختار ارتداء القميص رقم 18 مع الشياطين الحمر.

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وأشارت صحيفة «ذا صن» إلى أن القميص رقم 18، سبق أن ارتداه الأسطورة بول سكولز لمدة 15 عامًا، قبل أن يرثيه أشلى يونج الذى رحل إلى إنتر ميلان هذا الشتاء.

وأوضحت الصحيفة أن فرنانديز تجنب ارتداء القميص الملعون رقم (7)، والذى سبق أن حمله أساطير مثل جورج بست وبراين روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو.

وقالت إنه عقب رحيل رونالدو إلى ريال مدريد فى 2009، أصبح هذا القميص غير مرغوب فيه، لأن كل من ارتداه تعرض لعدد من التقلبات.