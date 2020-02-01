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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يخطف فوز ثمين على أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
خطف فريق ريال مدريد، فوزًا غاليًا، من أنياب أتلتيكو مدريد، بالمباراة التي جمعتهما، اليوم، السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن فعاليات الجولة الـ22، من عمر مسابقة الدوري الإسباني.
ونجح أتلتيكو مدريد، في فرض سيطرته على مجريات خلال الشوط الأول، وفشل في زيارة شباك الملكي، بفضل تصديات البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الريـال، كما أهدر الروخي بلانكوس، العديد من الفرص السهلة للتسجيل.
واستعاد الريال توازنه في الشوط الثاني، وسجل الفرنسي كريم بنزيما، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.
بهذه النتيجة يحتل ريـال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا، برصيد 49 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف برشلونة، ويتبقى للأخير مباراة أمام ليفانتي غدًا، وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة، في المركز الخامس مؤقتًا.
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