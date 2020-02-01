شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة مدوية في تشكيل الأهلي للهلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال والتي شهدت مفاجأة مدوية باستبعاد على معلول من التشكيل الأساسي لسوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي. خط الهجوم: مروان محسن.‎

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