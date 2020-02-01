مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 1-1-2020 الدوري الانجليزي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

"لقد نفذ رصيدكم" هكذا الشعار الذي يرفعه جماهير مانشستر يونايتد في وجه المدرب النرويجي أوليه سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر الذي يواجه انتقادات لاذعة خلال الفترة الأخيرة لتذبذب نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي والابتعاد عن صراع المنافسة على اللقب.



فريق مانشستر يونايتد سيكون أمام مباراة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع وولفرهامبتون في المباراة التي ستقام على استاد "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، وذلك ذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي.

دائما ما كان معقل مانشستر يونايتد مقبرة الغزاة وكان من الصعب بل من المستحيل أن يخرج أي فريق من استاد الأحلام بنتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد مهما كان حجم وإمكانيات الفريق المنافسة، جماهير مانشستر يونايتد تبشرت خيرا في المدرب سولسكارير وخاصة وأنه تلميذ المدرب الأسطورة السير أليكس فيرجسون أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد الذي دائم على دعم ومؤزارة الفريق من مدرجات استاد "أولد ترافورد"، سولسكاير قدم نفسة بقوة لجماهير مانشستر يونايتد عندما تولى المهمة في الجزء الأخير من الموسم في العام الماضي خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لكن سرعان ماتراجعت نتائج الفريق في الموسم الجاري جعل المدرب النرويجي أمام مهب الريح ومهدد بفقدان منصبه في أي لحظة من الموسم ولا سيما وأن الفريق يعاني على المستوى المحلي والأوروبي كانت أخر معاناته الخروج من الدور قبل النهائي لبطولة كأس الرابطة على يد غريمه ومنافسه التقليدي مانشستر سيتي بنتيجة 3-2بمجموع المباراتين.

وإذا نظرنا إلى مشوار فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سوف نرى مدى المعاناة التي تواجه العملاق الإنجليزي الذي تذوق طعم الانتصار هذا الموسم في 9 لقاءات فقط من أصل 25 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم وكانت على حساب فرق" تشيلسي وليستر سيتي ونوريتش سيتي وبرايتون وتوتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وبيرنلي ونوريتش سيتي"، وتعادل في 7 مواجهات وهو معدل كبير يدل على مدى فقر الفريق في إيجاد حلول للتكتلات الدفاعية التي يواجها في الدوري الإنجليزي وكانت أمام فرق " وولفرهامبتون وساوثهامبتون وأرسنال وليفربول وشيفيلد يونايتد وأستون فيلا وإيفرتون"، ولك أن تتخيل أن أبناء المدرب النرويجي سولسكاير سقطوا في فخ الهزيمة في 8 مباريات وهو معدل كبير جدا لفريق دائما ما كان أحد أقوى المرشحين على كل البطولات التي يذكر فيها أسهم وكان السقوط أمام فرق "كريستال بالاس ووست هام يونايتد ونيوكاسل يومايتد وبورنموث وواتفورد وأرسنال وليفربول وبيرنلي".

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التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: لو شاو- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

في الوسط: سكوت مكتوميناي- فريد- أندرياس بيريرا

في الهجوم: أنتوني مارسيال- ماسون جرينوود- ماركوس راشفورد

تتلقون مع مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر وجزر القمر والكويت والبحرين والعراق وفلسطين، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت موريتانيا، الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، الساعة السادسة والنصف بتوقيت تونس المغرب والجزائر، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولات العربية والأوروبية الكبرى في الوطن العرب والشرق الأوسط، بالاضافة إلى TV2 Sport Premium 1 HD وSuperSport 5 / HD وCanal + Sport Polska.