مشاهدة مباراة الشباب والفتح بث مباشر اليوم 1-1-2020 الدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

يخوض فريق الفتح مباراة صعبة وهامة في نفس التوقيت أمام نظيره الشباب، في المواجهة المقرر لها عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



تتابعون مباراة الشباب والفتح في تمام الساعة 17.15 مساء بتوقيت القاهرة والصومال وبيروت، الساعة 18.15 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والبحرين والكويت وصنعاء وسوريا وجزر القمر، الساعة 19.15 بتوقيت موريتاينا، الساعة 20.10 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، الساعة 16.15 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 15.10 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الشباب والفتح عبر فضائية KSA Sports 1 HD بصوت المعلق بلال علام، والتي يمكنكم متابعتها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال الترددات 12547 و11367

الفتح يتطلع للهروب من الهبوط

يأمل فريق الفتح في الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية تنعش آماله الفريق في الهروب من قاع الدوري السعودي والاستمرا ضمن كبار الأندية السعودية، ولا سيما وأن الفريق خاض في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 14 لقاء حقق الانتصار في مباراتين فقط أمام فرق "العدالة والحزم" وتعادل في أربع مباريات أمام فرق "الرائد والهلال والاتحاد وضمك" وتلقى الهزيمة في 9 مباريات أمام فرق "الشباب والنصر والفيصلي والأهلي والوحدة والفيحاء وأبها والاتفاق والتعاون" وأحرز الفريق 19 مباراة وتلقت شباكه 29 هدفا.

التشكيل المتوقع لفريق الفتح أمام الشباب في دوري الأمير محمد بن سلمان

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حراسة المرمى : ماكسيوم كوفال .

خط الدفاع : ماتياس ، على لاجامى ، محمد بوعايد ، توفيق بوحيمد .

خط الوسط : محمد الفهيد ، مروان سعدان ، على الزقعان ، محمد الضو، عبدالقادر الوسلاتي .

خط الهجوم : ميتشيل تى فريدي .

أما فريق الشباب فيقع في منطقة وسط الجدول ويتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم من أجل مواصلة التقدم في جدول ترتيب البطولة والاقتراب من المربع الذهبي، فريق الشباب يقدم في الموسم الجاري مستوى جيد في البطولة واستطاع حصد22 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة.

وشارك فريق الشباب في 15 مباراة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، واستطاع تحقيق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.