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مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر يلا شوت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

يقدم الخليج 365 مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الجوهرة بالسودان، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر

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ويحتاج الأهلي المصري للتعادل أو الفوز على الهلال السوداني اليوم، لكي يضمن التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل المركز الأول بترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحل الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع النجم الساحلي التونسي الذي جاء في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرًا يحتل بلاتينيوم الزيمبابوي المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ومن المُقرر أن تُذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني، عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

 

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