شكرا لقرائتكم العراقى يقود هجوم الهلال أمام الأهلي وأطهر الطاهر أساسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويبدأ الهلال مباراة الأهلى، بتشكيل مكون من:
جمال سالم، السمؤال ميرغني، عمار الدمازين، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، بشة الصغير، سليم محمد، ووليد الشعلة، وسيقود الهجوم العراقي عماد محسن
ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الثانية فى دورى ابطال افريقيا قبل مواجهة الهلال فى أم درمان السبت المقبل ويتساوى بطل السودان مع النجم الساحلى فى رصيد 9 نقاط وسيستضيف الفريق التونسى نظيره بلاتنيوم فى نفس التوقيت بختام مباريات المجموعة.
ويحتاج الأهلى للتعادل فى مواجهة السبت، من أجل التأهل دور ربع النهائي، بينما لا بديل عن الفوز لفريق الهلال، من أجل ضمان الصعود للدور التالى.
وكان المارد الأحمر، قد حقق فوزا ثمينا فى الجولة الماضية على النجم الساحلى، 1 - 0، وبنفس النتيجة تغلب الهلال على بلاتنيوم.
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