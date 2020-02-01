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جدة - عمرو شويل يواجه نادي الزمالك فريق حرس الحدود في السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد "القاهرة"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري





موعد مباراة الزمالك القادمة

وسيحاول الزمالك أن ينتصر ويحصد الثلاث النقاط من أجل تحسين موقفه بالجدول والتقدم خطوة من منافسه النادي الأهلي الذي يتصدر جدول الدوري حالياً.

وكان الفريق الأبيض قد اكتفى بالتعادل الإيجابي خلال الجولة الماضية أمام فريق وادي دجلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحتل الزمالك حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

ولعب الفريق الأبيض 13 مباراة بالدوري المصري حتى الآن، انتصر في 7، وتعادل في 5، وخسر في 3.

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موعد مباراة الزمالك القادمة

بينما فريق حرس الحدود فلديه 18 نقطة في المركز العاشر، بعدما خاض 15 مباراة بالمسابقة.

وحقق فريق حرس الحدود الانتصار في 4 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 5.