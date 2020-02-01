موعد مباراة الزمالك القادمة 

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موعد مباراة الزمالك القادمةوسيحاول الزمالك أن ينتصر ويحصد الثلاث النقاط من أجل تحسين موقفه بالجدول والتقدم خطوة من منافسه النادي الأهلي الذي يتصدر جدول الدوري حالياً.
وكان الفريق الأبيض قد اكتفى بالتعادل الإيجابي خلال الجولة الماضية أمام فريق وادي دجلة.
موعد مباراة الزمالك القادمةويحتل الزمالك حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة.
ولعب الفريق الأبيض 13 مباراة بالدوري المصري حتى الآن، انتصر في 7، وتعادل في 5، وخسر في 3.
موعد مباراة الزمالك القادمةبينما فريق حرس الحدود فلديه 18 نقطة في المركز العاشر، بعدما خاض 15 مباراة بالمسابقة.
وحقق فريق حرس الحدود الانتصار في 4 مباريات وتعادل في 6 وخسر في 5.
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