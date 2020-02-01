شكرا لقرائتكم محمد صلاح يصل للهدف 14 بالموسم الحالى من "البريميرليج" بعد ثنائية ساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

Mohamed salah جدة - عمرو شويل نجح النجم المصري محمد صلاح فى تسجيل ثنائية خلال فوز فريقه ليفربول على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 4-0، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الانجليزي الممتاز. Mohamed salah ووصل محمد صلاح للهدف 14 هذ الموسم، ليكون ثالث هدافي الدوري الانجليزي في الوقت الحالي بعد جيمي فاردي هداف ليستر سيتي، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي. كما تساوى الفرعون كل من ماركوس راشفورد هداف مانشستر يونايتد، وبيير أوباميانج هداف أرسنال، وداني إنجز هداف ساوثهامبتون. وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد ثنائية محمد صلاح.. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 17 هدفًا. سيرجيو أجويرو، مانشستر سيتي، 16 هدفًا. محمد صلاح، ليفربول، 14هدفًا. ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 14 هدفًا. Advertisements بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 14 هدفًا. داني إنجز، ساوثهامبتون، 14 هدفًا. تامي أبراهام، تشيلسي، 13 هدفًا. راؤول خيمينز، وولفرهامبتون، 11 هدفًا. ساديو ماني، ليفربول، 11 هدفًا. هاري كين، توتنهام، 11 هدفًا. رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

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