شكرا لقرائتكم 3 دقائق تمنح الشباب نقاط الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الشباب نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب على ضيفه الفتح 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول والذي ظهر فيه الفتح بأداء مميز حيث كاد لاعبه الأوروغوياني ماتياس أغوريغاري أن يفتتح التسجيل بعدما حول عرضية زميله علي الزقعان بكرة مقصية إلا أنها أصابت العارضة.

ورد الشباب سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف السبق حينما سدد مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 35 تمكن المغربي مروان سعدان مدافع الفتح من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

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وفي الشوط الثاني فرض الشباب سيطرته بحثاً عن هدف التعادل وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي سيبا الذي تلقى تمريرة من زميله ماكيتي ديوب ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الشباب هجومه ونجح مهاجمه السنغالي ماكيتي ديوب بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 48 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الفتح.

وفرض الشباب سيطرته المطلقة وواصل بحثه عن هدف الفوز ونجح بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 51 عن طريق مهاجمه الأرجنتيني غوانكا الذي حول عرضية زميله سيبا بقدمه في شباك الفتح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 25 نقطة ليتقدم للمركز السابع مؤقتاً، وبقي الفتح على رصيده السابق 10 نقاط ليبقى في المركز قبل الأخير.