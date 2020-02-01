غرناطة يقلب تأخره إلى فوز على إسبانيول

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق غرناطة تأخره بهدف أمام ضيفه إسبانيول إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم راؤول دي توماس لإسبانيول في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، وتعادل داروين ماتشيز لغرناطة في الدقيقة 38 قبل أن يسجل كارلو فيرنانديز هدف الفوز لغرناطة في الدقيقة 46.
ورفع غرناطة رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد إسبانيول عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.
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