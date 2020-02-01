شكرا لقرائتكم هدفا روديغر ينقذان تشيلسي أمام ليستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل 2 - 2 على المباراة المثيرة التي جمعت ليستر سيتي بضيفه تشيلسي يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله أنتونيو روديغر في الدقيقة 46 وتعادل ليستر سيتي بهدف سجله هارفي بارنز في الدقيقة 54، قبل أن يسجل بنيامين تشيلويل الهدف الثاني لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 64، ثم أضاف روديغر الهدف الثاني له ولتشيلسي في الدقيقة 71.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، كما رفع تشيلسي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع.

وهذا التعادل هو الرابع لفريق ليستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في 6، فيما يعد هذا التعادل هو الخامس لتشيلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والخسارة في ثماني.