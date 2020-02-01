محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لليفربول في شباك ساوثهامبتون

أضاف الدولي المصري محمد صلاح، هدف ليفربول الثالث في شباك ساوثهامبتون، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تقدم تشامبرلين للريدز في الدقيقة 47 ثم أضاف جوردان هيندرسون الهدف الثاني في الدقيقة 60 وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72 من عمر اللقاء. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

سجل محمد صلاح، الهدف الرابع لليفربول، في شباك ساوثهامبتون، في الدقيقة 90، وهو الهدف الثاني له في المباراة، المقامة على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة 25 من منافسات الدوري الإنجليزي.

واستغل محمد صلاح، تمريرة متقنة من هندرسون، ليسددها من فوق حارس ساوثهامبتون، محرزا الهدف الثالث للريدز.

ويدخل ليفربول مباراته، تحت قيادة يورجن كلوب، منتشياً بالفوز الذي حققه على حساب وست هام يونايتد، المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، ليرفع رصيده إلى النقطة 70، في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، بينما يأتي ساوثهامبتون تاسعاً في قائمة أندية المسابقة المحلية.

ويخوض متصدر الدوري الإنجليزي، مباراته وهو مفتقداً لخدمات السنغالي ساديو ماني، بداعي الإصابة التي ستغيبه عن المشاركة برفقة الريدز ما يقرب من 15 يوماً، بينما يواصل جيمس ميلنر الغياب، بجانب شيردان شاكيري، نابي كيتا وديان لوفرين، للسبب ذاته. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – جوميز – فان دايك – روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو – فينالدوم – هندرسون – تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح – فيرمينو

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة وبفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه واقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم تاريخي بدون هزيمة حتى الآن، حيث خاض 25 مباراة بالدوري، حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد.