صنداونز يحسم صراع الصدارة مع الوداد

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استحوذ ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي على صدارة المجموعة الثالثة بفوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-صفر السبت في بريتوريا في قمة المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا لكرة القدم.

وهذه الخسارة الاولى للفريق المغربي على المستوى القاري هذا الموسم، كما انها الخسارة الاولى له باشراف مدربه الجديد الفرنسي سيباستيان ديسابر، علما أن الفريقين ضمنا تأهلهما الى ربع النهائي في مرحلة سابقة.

وسيطر ماميلودي على المجريات منذ صافرة البداية وضرب لاعبوه في الشوط الأول حصاراً على مرمى احمد رضى التكناوتي ولا سيما عبر ثنائي الهجوم الأوروغواياني غاستون سيرينو وليبوهانغ مابوي، فيما اعتمد "وداد الأمة" على المرتدات ااسريعة عب الانغولي كازادي كاسونغو ووليد الكرتي.

وفي الوقت المحتسب بدلا من ضائع اقتنص مابوي ركلة جزاء بعدما تعرض للدفع من حمزة اسرير انبرى لها البرازيلي ريكاردو ناسيمنتو وسجلها بنجاح الى يمين التكناوتي (45+1).

وحاول الوداد في الشوط الثاني تدارك الموقف وبادر الى تهديد مرمى الحارس الأوغندي دينيس اونيانغو من دون نتيجة.

وفي المجموعة عينها فرّط اتحاد العاصمة الجزائري بفوز شرفي على ضيفه بترو اتلتيكو الأنغولي بعدما تقدم حتى الدقيقة 80 بهدفين نظيفين، قبل ان ينتفض الضيوف في الدقائق العشر الاخيرة ويدركوا التعادل 2-2 على ملعب البليدة.

وتألق في الفريق المضيف وليد العرجي الذي صنع الهدف الاول لزميله ايمن محيوس (34)، وسجل الثاني من تسديدة قوية (70).

وقلص الشاب بيكاس النتيجة في الدقيقة 80 ثم مرر كرة للبرازيلي توني (85).

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ورفع ماميلودي رصيده الى 14 نقطة امام الوداد تسع نقاط وجاء اتحاد العاصمة ثالثا بخمس نقاط وبترو اتلتيكو رابعا بثلاث نقاط.

وفي المجموعة الأولى، عزز مازيمبي الكونغولي صدارته بتغلبه على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي 3-1 في لوبومباشي.

سجل للفائز جاكسون موليكا (32 من ركلة جزاء و79) وشيكو اوشيندي (61)، ولزيسكو وينستون كالينغو (34).

وانهى الزمالك المصري دور المجموعات بتعادل سلبي ومضيفه بريميرو أغوستو الانغولي.

ورفع مازيمبي رصيده الى 14 نقطة امام الزمالك 9 نقاط وبريميرو أغوستو ثالثا بأربع نقاط وزيسكو رابعا بثلاث نقاط.

ملخص مباراه الوداد وصنداونز: