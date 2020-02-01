مانشستر سيتي اقوى خط هجوم في الدوريات الأوروبية الكبرى وأتلانتا ثانياً

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اثبت نادي أتلانتا علو كعبه بعد النتائج المميزة التي قدمها خلال منافسات الموسم الجاري في بطولة الدوري الإيطالي ومسابقة دوري أبطال أوروبا .

وكان أتلانتا قد واصل تقديم عروضه المتميزة في الدوري الإيطالي ، حيث يحتل المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع ، كما نجح في تجاوز دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا ليواجه نادي فالنسيا الإسباني في الدور ثمن النهائي.

ومن اللافت للنظر بأن أتلانتا تحت إشراف مدربه الإيطالي جيان بييرو جاسبريني قد حقق نتائج كبيرة ، مما يؤكد الاسلوب الهجومي الذي ينتهجه الفريق في مبارياته، وهو ما انعكس بالإيجاب على أدائه و مردوده.

ورغم تراجع مركز أتلانتا في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، إلا أنه يمتلك اقوى خط هجوم في البطولة بتسجيله 57 هدفاً حتى الآن ، متفوقاً على هجوم المتصدر نادي يوفنتوس الذي اكتفى بإحراز 40 هدفاً رغم إمتلاكه خط هجوم ضارب بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وكان الفوز الكاسح الذي حققه أتلانتا على حساب مضيفه تورينو بسبعة اهداف نظيفة ضمن الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري المحلي ، قد خطف الأضواء في وسائل الإعلام الأوروبية ، ومنها صحيفة " ماركا" الإسبانية التي نشرت تقريراً عن القوة الهجومية التي يتمتع بها الفريق الإيطالي على المستويين المحلي والقاري ، محذرة لاعبي فالنسيا من مغبة الاستهانة بقدراته ، عندما يلتقيان في الدور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في التاسع عشر من شهر فبراير القادم.

وبحسب التقرير، فإن أتلانتا يمتلك اقوى خط هجوم في الدوري الإيطالي والثاني بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى ، حيث لم يتفوق عليه سوى هجوم مانشستر سيتي الذي سجل 65 هدفاً في الدوري الانكليزي .

هذا وتفوق هجوم أتلانتا على خط هجوم نادي بايرن ميونيخ الذي سجل 55 هدفاً في الدوري الألماني مثلما تفوق على خط هجوم نادي ليفربول الذي أحرز 54 هدفاً في الدوري الإنكليزي، كما تفوق أيضاً على خط هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي وقع على 52 هدفاً في الدوري الفرنسي و كذلك خط هجوم نادي برشلونة الذي سجل 50 هدفاً في الدوري الإسباني.

يشار الى أن أتلانتا يمتلك في صفوفه مهاجمين متميزين ومغمورين مثل الصربي جوسيب اليسيتش الذي سجل 13 هدفاً والكولومبي لويس موريال الذي أحرز 12 هدفاً ، اللذين يتواجدان بالمركز الرابع في ترتيب الهدافين خلف الإيطالي تشيرو ايموبيلي والبلجيكي روميلو لوكاكو والبرتغالي كريستيانو رونالدو.