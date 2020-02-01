جماهير إنتر ميلان تغني لإريكسن بعد توقيعه عقداً مع النادي

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حظي لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن بإستقبال حافل من جماهير نادي إنتر ميلان الإيطالي بعد انتقاله إلى صفوف الفريق قادماً إليه من توتنهام هوتسبير الإنكليزي مقابل نحو 22 مليون يورو لمدة أربعة أعوام خلال الانتقالات الشتوية.

وكشف النادي الإيطالي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لعدد كبير من جماهير الإنتر ، وقد جاؤوا لاستقبال إريكسن بعد إتمامه إجراءات التعاقد مع إدارة الإنتر يوم الاثنين الماضي ، حيث ظلوا ينتظرونه للتعبير عن تقديرهم وسعادتهم بإنضمامه للفريق، بعدما رفض تجديد عقده مع نادي توتنهام ، مع الإشارة الى أنه رفض عرضين من ناديي مانشستر يونايتد الإنكليزي باريس سان جيرمان الفرنسي.

هذا واظهرت صور الجماهير وقد رفعت هواتفها المحمولة من اجل التقاط الصور الأولى للاعب بعد توقيعه عقداً رسمياً مع النادي ، فيما رد النجم الدنماركي بالتقاط صورة سيلفي مع الجماهير التي جاءت لاستقباله، وغنت له كثيراً تعبيراً عن سعادتها بقدومه.

ويعكس الترحيب الكبير الذي حظي به الدولي الدنماركي عن الدور الهام الذي ينتظره منه جماهير إنتر ميلان ، التي تراهن عليه كثيراً لتعزيز قوة الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائنه منذ عام 2010.

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يشار الى أن إريكسن سيرتدي القميص رقم 24 ، وسيتقاضى راتباً اسبوعياً يقدر بـ 320 الف جنيه استرليني أي ما يناهز 14 مليون جنيه سنوياً ، وهو راتب يجعله في المركز الثاني بين اللاعبين الأعلى راتباً في الأندية الإيطالية خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو .

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