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تشاتشيتش يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة نواذيبو في الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة نواذيبو بطل موريتانيا والتي تقام في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وشملت القائمة 18 لاعبا هم: 

 

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور.

 

خط الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي.

 

خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عمر العيوني - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة.

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خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

 

وعقد الاجتماع الفنى لمباراة نواذيبو بطل موريتانيا وبيراميدز المصرى، وتم الاتفاق خلاله على أن يرتدى نواذيبو صاحب الملعب فى هذه المباراة، اللون البرتقالى، بينما يرتدى بيراميدز اللون الأسود الكامل.

وتم الاتفاق كذلك على تحرك الفريقين للملعب فى الرابعة عصرا قبل موعد اللقاء بساعتين، مع التأكيد على قواعد اللعب النظيف خلال المباراة والالتزام بتعليمات الاتحاد الأفريقي، ومثل بيراميدز فى الاجتماع الفني، وليد مهدى مدير إدارة المباريات، ومحمد صلاح مدير الفريق وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي.

وكان الاتحاد الأفريقى وافق على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل كون المباراة تحصيل حاصل للفريقين .

وتأهل بيراميدز بالرغم من خسارته على ملعبه أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لا شىء ليتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تأهل المصرى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على نواذيبو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى احتل فيه رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.

 

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