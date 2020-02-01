شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف .. الأهلي يتفوق على أندية السودان 7 فوز و 3 خسارة قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل المواجهة المرتقبة التى تجمع الأهلي المصري مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء اليوم ، والتى تحسم الفريق المتأهل إلى دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا .

ولعب الأهلي 13 مباراة مع أندية السودان قبل مواجهة الهلال اليوم ، فاز الأهلي فى 7 مباريات وخسر 3 و تعادل فى مثلهم ، و أحرز الأهلي 17 هدف و تلقي 10 أهداف.

حرصت أعداد من جماهير الاهلي على التواجد بمقر إقامة الفريق بالسودان لتشجيع اللاعبين الشد من آزرهم قبل التوجه لأرض ملعب مباراة الهلال المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة والسودان، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وألتف عدد من الجمهور الأهلاوي المتواجد في السودان حول مقر اقامة الفريق وظل يهتف للاعبين ويُطالبهم بالفوز على الهلال واستمرار رحلة الفوز بلقب دوري بلقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

جماهير الاهلي تتنظر من الجيل الحالي أن يحقق الفوز على الهلال على أرضه ووسط جماهيره خاصة وأن نتائج الفريق خارج الديار مازالت متواضعة للغاية فلم يحقق الاهلي أي فوز في دور المجموعات خارج ملعبه حيث خسر من النجم الساحلي بتونس في الجولة الأولى وتعادل مع بلاتينيوم بزيمبابوي بهدف لمثله في الجولة الخامسة رغم أن الفريق الزيمبابوي خسر جميع مباراياته في دور المجموعات التي أقيمت على أرضه.

كان الاجتماع الفنى للمباراة قد أسفر عن ارتداء النادى الأهلى الزى التقليدى الخاص به، وتم خلاله الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلى والهلال، وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإدارى للفريق، وماهر عبد العزيز إدارى الفريق، وتم الاتفاق كذلك على الزى الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب، إلى جانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الهلال اللون الأزرق بالكامل.

يذكر أن الأهلى يعتلى صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى أخيرًا بنقطة واحدة.