شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نواذيبو: مصر أهل الخير.. والخوف وقلة الخبرة وراء الخروج من الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاميروني جويا موريل المدير الفني لفريق نواذيبو الموريتاني، إن مباراة بيراميدز المقرر لها السادسة مساء غد الأحد على استاد الدفاع الجوى " 30 يونيو"، فى الجولة الختامية لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية، صعبة للغاية خاصة وأنها في مواجهة فريق قوي وصاحب إمكانيات رائعة ومرشح قوي للفوز بلقب الكونفدرالية بعد الأداء الرائع الذي قدمه طوال مشوار البطولة.

شدد المدرب خلال المؤتمر الصحفي على حفاوة الاستقبال من نادي بيراميدز طوال مدة الاستضافة وبعد قرار نقل اللقاء من نواكشىط للقاهرة، مشيرا إلى أن مصر هي بلد الأديان وأهلها خير أهل الأرض ولمس ذلك من خلال الضيافة والاستقبال.

أوضح المجموعة كانت صعبة والفريق عاد من الجولة الرابعة متأخرا وكان بإمكانه الفوز والتأهل ويهنئ بيراميدز على الفوز والتأهل لربع النهائي، والأهم أن فريقه اكتسب خبرات عديدة في البطولة ويتمنى الفوز بالدوري الموريتاني حتى يشارك في البطولة الموسم المقبل.

المدرب أضاف بأن الفريق استفاق من الجولة الرابعة، ولم تكن هناك مشاكل فنية مع الجهاز الفني السابق سانشيز، وكان مشرفا على النادي، وسانشيز دخل التاريخ كونه أول مدرب في التاريخ يصل بفريق موريتاني لدور المجموعات، موضحا أن. الخوف وقلة الخبرة هي السبب وراء السقوط أمام بيراميدز والمصري في المجموعات، ويجب ألا ينسى الجميع أنها أول مشاركة، مشيرا إلى أن موقفه غير جيد في الدوري الموريتاني ويتمنى الفوز باللقب والتعويض ومواجهة بيراميدز مرة أخرى.

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