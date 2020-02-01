مدرب نواذيبو: مصر أهل الخير.. والخوف وقلة الخبرة وراء الخروج من الكونفدرالية

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شدد المدرب خلال المؤتمر الصحفي على حفاوة الاستقبال من نادي بيراميدز طوال مدة الاستضافة وبعد قرار نقل اللقاء من نواكشىط للقاهرة، مشيرا إلى أن مصر هي بلد الأديان وأهلها خير أهل الأرض ولمس ذلك من خلال الضيافة والاستقبال.
أوضح المجموعة كانت صعبة والفريق عاد من الجولة الرابعة متأخرا وكان بإمكانه الفوز والتأهل ويهنئ بيراميدز على الفوز والتأهل لربع النهائي، والأهم أن فريقه اكتسب خبرات عديدة في البطولة ويتمنى الفوز بالدوري الموريتاني حتى يشارك في البطولة الموسم المقبل.
المدرب أضاف بأن الفريق استفاق من الجولة الرابعة، ولم تكن هناك مشاكل فنية مع الجهاز الفني السابق سانشيز، وكان مشرفا على النادي، وسانشيز دخل التاريخ كونه أول مدرب في التاريخ يصل بفريق موريتاني لدور المجموعات، موضحا أن. الخوف وقلة الخبرة هي السبب وراء السقوط أمام بيراميدز والمصري في المجموعات، ويجب ألا ينسى الجميع أنها أول مشاركة، مشيرا إلى أن موقفه غير جيد في الدوري الموريتاني ويتمنى الفوز باللقب والتعويض ومواجهة بيراميدز مرة أخرى.
من جانبه شدد محمد تقي الله قائد فريق نواذيبو، على احترامه لفريق بيراميدز كونه فريق قوي، مشيرا إلى أن لاعبي فريقه هدفهم إنهاء دور المجموعات بفوز وختام جيد قبل انتهاء المشاركة في هذه البطولة.
أضاف لاعب نواذيبو أن فريقه صغير السن والمستقبل أمامهم ولا يمتلكون خبرات دوري الأبطال والكونفدرالية، والفريق قريب من التتوبج بلقب الدوري الموريتاني والعودة للمشاركة أفريقيا في الموسم المقبل، ومع توالي الخبرات ستكون الأمور أفضل وسيصل نواذيبو لمرحلة أبعد في البطولات القارية، والأهم هو التعلم واكتساب الخبرة مع أول مشاركة قارية.
وأعرب عن أمنيته لبيراميدز الوصول لأبعد مدى في الكونفدرالية لأنه فريق قوي للغاية ويمتلك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى في كل المراكز، وهو قادر بالفعل على التتويج باللقب.
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