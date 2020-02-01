شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد رسالة جماهير الهلال للأهلى قبل مواجهة "الأبطال" × 7 دقائق حشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشدت جماهير الهلال السودانى منذ صباح اليوم، السبت، لنتزحف نحو ملعب الجوهرة الزرقاء، حيث المواجهة المصيرية لفريق الهلال أمام الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، بآخر جولات دورى أبطال أفريقيا.

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ويستضيف بطل السودان نظيره المصرى على ملعب الجوهرة الزرقاء، سعيا للفوز من أجل التأهل لربع نهائى البطولة القارية، بينما يكفى الأهلى نقطة واحدة للتأهل الرسمى.

وحظيت تلك المباراة بشعبية جماهيرية جارفة لدى كل "صقور الجديان"، حيث رفعت الشرطة السودانية حالة الطوارئ قبل ساعات من الموقعة الكروية الحاسمة بين الهلال السودانى ونظيره الأهلي المصري فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا والتى ستسفر عن اسم الفريق المتأهل إلى ربع نهائى البطولة الأغلي قارياً، حيث انتهت من كافة إجراءات تأمين المباراة داخل وخارج الملعب.

حرصت الشرطة السودانية بقيادة خالد بن الوليد الصادق مدير شرطة ولاية الخرطوم، على الاطمئنان على إنهاء كافة الترتيبات الامنية والفنية لقوات شرطة ولاية الخرطوم لتأمين مباراة الهلال والأهلى المصرى المقامة بملعب استاد الهلال ضمن مباريات البطولة الأفريقية للأندية .

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واجتمع الصادق بقادة قوات التأمين المكونة من مختلف وحدات الشرطة ذات الاختصاص بعمليات التأمين حتى تخرج المباراة إلى بر الأمان، وناقش الاجتماع تفاصيل خطة التأمين خارج وداخل الملعب كما أمن على عدم السماح بدخول قوارير المياه والأجسام الصلبة التى يمكن أن تتسبب فى حالات الشغب داخل ملعب المباراة .

وناشدت شرطة ولاية الخرطوم كافة المشجعين بالتحلى بالروح الرياضية السمحة واتباع توجيهات الأجهزة الامنية المسؤولة عن تأمين المباراة حتى تخرج المباراة بالشكل المطلوب وإبراز الوجه المشرق للجمهور الرياضى السودانى .

واجتمع الصادق بقادة قوات التأمين المكونة من مختلف وحدات الشرطة ذات الاختصاص بعمليات التأمين حتى تخرج المباراة إلى بر الأمان، وناقش الاجتماع تفاصيل خطة التأمين خارج وداخل الملعب كما أمن على عدم السماح بدخول قوارير المياه والأجسام الصلبة التى يمكن أن تتسبب فى حالات الشغب داخل ملعب المباراة .

وناشدت شرطة ولاية الخرطوم كافة المشجعين بالتحلى بالروح الرياضية السمحة واتباع توجيهات الأجهزة الامنية المسؤولة عن تأمين المباراة حتى تخرج المباراة بالشكل المطلوب وإبراز الوجه المشرق للجمهور الرياضى السودانى .