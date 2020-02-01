محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للاقتراب بخطوة أخرى نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ساوثهامبتون (4-0) في الجولة الـ25 للدوري الإنجليزي. صلاح شارك أساسيا وزيّن رباعية الريدز بعد تسجيل هدفين في الدقيقتين 72 والأخيرة من اللقاء. ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه إلى 14 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق ثلاثة أهداف خلف جيمي فاردي مهاجم لاعب ليستر سيتي متصدر هدافي بريميرليج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هدفان في ملخص تألق صلاح أمام ساوثهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.