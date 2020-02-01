مفاجأة وحيدة في تشكيل الأهلي لمواجهة النجم الساحلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر فايلر الدفع بمروان محسن كمهاجم وحيد وخلفه ثلاثي مجدي أفشة وحسين الشحات وجونيرو أجايي، كما تواجد أيمن أشرف في الجبهة اليسرى بدلا من التونسي علي معلول.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط وخلفه كل من النجم والهلال السوداني ولكل منهما 9 نقاط في المركزين الثاني والثالث.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.